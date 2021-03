Profanacja kościoła w Myślenicach. Zatrzymano cztery osoby

Policjanci zatrzymali w środę czworo mieszkańców powiatu myślenickiego, podejrzanych o profanację i uszkodzenie mienia w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. To dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 17 do 20 lat – poinformowano.

Zajście, do którego doszło we wtorek wieczorem, trwało około pół godziny i zarejestrowały je kamery monitoringu. Młodzi ludzie próbowali wejść do kościoła. Gdy im się to nie udało, weszli na mury otaczające świątynię, a później butelką uszkodzili znajdujące się na elewacji epitafium.



Na miejsce skierowano patrole policji, które sprawdziły potencjalne drogi ucieczki sprawców. Nie zostali oni jednak złapani. „Następnie przyjęto oficjalne zgłoszenie, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono nagrania monitoringu, które poddano analizie” – poinformowała policja.



Zdarzenie zakwalifikowano wstępnie jako uszkodzenie mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz obrazę uczuć religijnych. Za to grozi sprawcom od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.



źródło: KPP Myślenice, PAP

