Deepfake z Tomem Cruise'em podbija internet [WIDEO]

W sieci pojawił się deepfake, czyli nieprawdziwe, ale wyglądające bardzo realistycznie nagranie wideo z Tomem Cruisem. Materiał z komputerowo wygenerowanym aktorem stał się szybko internetowym hitem.

Deepfake to sposób obróbki obrazu, wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji. Pozwala łączyć obrazy ludzkiej twarzy, nakładać na siebie ruchome i nieruchome obrazy, prowadząc do powstanie bardzo realistycznych nagrań wideo.



Jedno z takich nagrań wykonanych techniką deepfake, które trafiło niedawno do sieci, przedstawia różne scenki z udziałem aktora Toma Cruise' a. Zdaniem ekspertów jest to jeden z najlepszych deepfake'ów, jakie pojawiły się dotąd w internecie. W serwisie TikTok nagranie miało ponad 11 mln wyświetleń.

