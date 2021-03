Atak terrorystyczny nożownika w Szwecji. Jest wielu rannych [WIDEO]

Szwedzka policja poinformowała, że osiem osób zostało ranionych przez nożownika w ataku terrorystycznym. Jak podaje agencja Reutera, zatrzymano podejrzanego. Funkcjonariusze twierdzą, że „sytuacja jest pod kontrolą”.

Nożownik zaatakował kilka osób w mieście Vetlanda w południowej części Szwecji. Policja informuje, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych.



Domniemany sprawca to 20-letni mężczyzna, który w czasie zatrzymywania został postrzelony przez policję. Według gazety „Expressen” przebywa obecnie w szpitalu. Nie wiadomo, jaki jest jego stan.



Ruch pociągów został wstrzymany, a obszar, na którym miał miejsce atak – zamknięty. Początkowo policja prowadziła śledztwo pod kątem usiłowania zabójstwa kilku osób, następnie podwyższono rangę sprawy. Wszczęto śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego. – Prowadzący śledztwo uznał, że zdarzenie powinno zostać uznane za przestępstwo terrorystyczne – oświadczył rzecznik szwedzkiej policji Thomas Agnevik.



W związku z wydarzeniami w miejscowości Vetlanda z policją współpracują szwedzkie służby specjalne SAPO.



Szwedzki minister spraw wewnętrznych Mikael Damberg oświadczył, że „są to przerażające wydarzenia”. – Myślami jestem z ofiarami i ich bliskimi. W tej chwili nie jest jasne, co się stało i jaki był powód – powiedział Damberg.





