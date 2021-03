Napadł na bank w Rozogach. Poszukiwania sprawcy

Warmińsko-mazurska policja szuka sprawcy środowego napadu na placówkę bankową w Rozogach w powiecie szczycieńskim. Według pierwszych ustaleń, zamaskowany mężczyzna sterroryzował pracownicę banku i ta wydała mu pieniądze.

Sierż. Joanna Manelska z komendy powiatowej w Szczytnie, poinformowała, że około godz. 15.30 do placówki bankowej w Rozogach wszedł zamaskowany mężczyzna, który przedmiotem przypominającym broń sterroryzował pracownicę placówki, żądając wydania gotówki.



– Kobieta wydała pieniądze z kasy, po czym ten mężczyzna wyszedł i oddalił się w nieznanym kierunku – mówiła policjantka.



Zapytana o wysokość skradzionej kwoty - odpowiedziała jedynie, że „jest to przedmiotem prowadzonych czynności”.



Na miejsce została wysłana policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki oraz przewodnicy z psami tropiącymi. Zabezpieczono ślady i zapis z monitoringu. O zdarzeniu powiadomiono patrole policji w powiatach - szczycieńskim i sąsiednich.



– Trwają czynności, które zmierzają do ustalenia i zatrzymania sprawcy – przekazała sierż. Manelska.



