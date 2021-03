„Uderza w tożsamość konstytucyjną”. Francuski rząd kwestionuje orzeczenie TSUE

Francuski rząd zakwestionował orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakazujące operatorom telekomunikacyjnym zbierania wszystkich danych dotyczących połączeń i lokalizacji abonentów w celach analitycznych. Zdaniem gabinetu Jeana Castex orzeczenie to „uderza w tożsamość konstytucyjną Francji”.

W memorandum skierowanym do Rady Stanu (organu stanowiącego najwyższy sąd administracyjny, ale zajmującego się tez opiniowaniem rządowych projektów ustaw) francuski rząd podał w wątpliwość orzeczenie TSUE zakazujące przechowywania bez ograniczeń danych telekomunikacyjnych. Gabinet ocenił, że taki zakaz „uderza w tożsamość konstytucyjną Francji”, ponieważ dotyczy takich celów konstytucyjnych, jak bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny.



Zdaniem niektórych ekspertów taki argument może nie być wystarczający, ponieważ pojęcie tożsamości konstytucyjnej odnosi się do aspektów, które są charakterystyczne dla Francji. Zaś zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa to cel podzielany przez większość państw.



– To nieco rozpaczliwe. To ostatni argument, by po prostu nie stosować orzeczenia TSUE – ocenił konstytucjonalista Guillame Drago w rozmowie z magazynem „Contexte” poświęconym zagadnieniom politycznym.

#wieszwiecej Polub nas