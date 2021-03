Misa z garażowej wyprzedaży wprawiła w osłupienie ekspertów Sotheby’s

Kupiona na wyprzedaży garażowej w New Haven w Connecticut w USA za 35 dolarów mała porcelanowa miseczka okazała się pochodzącym z XV w. zabytkiem. Według rzeczoznawców naczynie z czasów chińskiej dynastii Ming może być warte 500 tys. dolarów.

Biała miseczka, ozdobiona namalowanymi niebieską farbą ornamentami ma ok. 16 cm średnicy. Została kupiona w 2020 roku przez pragnącego zachować anonimowość miłośnika antyków, który od razu zauważył wyjątkowość przedmiotu – pisze agencja Associated Press na podstawie informacji uzyskanych od domu aukcyjnego Sotheby’s, w którym 17 marca zabytek zostanie zlicytowany.



Zabytek pochodzący z XV wieku

źródło: pap

Nabywca przesłał zdjęcia miseczki do Sotheby’s„Natychmiast zorientowaliśmy się, że patrzymy na coś naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowego” – powiedziała agencji kierująca w domu aukcyjnym działem sztuki chińskiej Angela McAteer.Kiedy rzeczoznawcy osobiście zbadali miseczkę potwierdzili, że„Wszystkie znaki rozpoznawcze i cechy charakterystyczne wskazują na to, że przedmiot został wyprodukowany we wczesnym okresie panowania dynastii Ming” – podkreśliła McAteer.Według ekspertów domu aukcyjnego,Większość z nich znajduje się w muzeach, dwa w Tajpej, dwa w Londynie, jeden w Teheranie; żaden z nich na terenie USA.Nie do końca wiadomo, jak wyceniany na 300-500 tys. dolarów przedmiot znalazł się na wyprzedaży garażowej w Connecticut. Zdaniem McAteer„To jest zawsze bardzo ekscytujące dla nas, specjalistów, gdy nagle znikąd pojawia się coś, o czym nie wiedzieliśmy, że nawet tu istnieje” – skomentowała ekspertka.