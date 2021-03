Matura próbna 2021 z matematyki. Jak się przygotować?

Po próbnej maturze z języka polskiego, czas na matematykę. Co zabrać w czwartek 4 marca na egzamin z tego przedmiotu i jak będzie on wyglądał w obecnym reżimie sanitarnym?

Z uwagi na epidemię koronawirusa tegoroczne matury przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół jest przy tym dobrowolny.



Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godz. 9 i o godz. 14. Próbne egzaminy obejmują wszystkie przedmioty maturalne.





Co zabrać na maturę próbną z matematyki?

W wytycznych dot. próbnych matur zaznaczono, że „na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły),”.„Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych” – czytamy w wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Na teren szkoły uczniowie nie mogą wnosić ze sobą – jak ujęto w dokumencie – zbędnych rzeczy. Na teście uczeń korzysta z własnych, niezbędnych „. Szkoła nie zapewnia wody do picia, ale. Dodatkowo cudzoziemcy, którym „jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki”.. Na egzaminie nie można mieć ze sobą telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, zeszytów i podręczników.

Egzaminy próbne 2021 w ścisłym reżimie sanitarnym

Ile trwa próbna matura?

Szkoła może zdecydować się na zapewnienie uczniom rezerwowych przyborów piśmienniczych i kalkulatora, które muszą zostać zdezynfekowane. „W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna” – czytamy w przygotowanych wytycznych.. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków uczniom, którzy przystępują do próbnych matur.„Osoby, które jednego dnia przystępują do testów diagnostycznych z dwóch różnych przedmiotów egzaminu maturalnego, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń” – zaznaczono w wytycznych.Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się 4 marca o godz. 9.00.Natomiast 10 marca o godz. 9.00 będzie można przystąpić do matury z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ().