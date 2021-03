„Niedziela na Głównym”. W przyszłym tygodniu reaktywacja warszawskiego dworca

Od niedzieli 14 marca podróżni będą mogli ponownie korzystać z dworca Warszawa Główna. Po ponad 20 latach przerwy stacja zapewni obsługę pociągów m.in. w kierunku Skierniewic i Łowicza. Kończą się prace na peronach, obok torów rozwieszono sieć trakcyjną - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak podaje zarządca kolejowej infrastruktury, z Warszawy Głównej przewidziano kilkanaście połączeń Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie do Łodzi Fabrycznej oraz Kolei Mazowieckich do Skierniewic, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Dobieszyna (kierunek Radom), Łowicza oraz Sochaczewa.



W trakcie prac wykonawca zbudował dwa 350-metrowe perony z dojściem od ul. Towarowej. Przygotował też oświetlenie oraz wiaty. Zainstalowano nowe oznakowanie, nagłośnienie oraz umieszczone w gablotach dodatkowe informacje z rozkładami jazdy. Obok peronów od strony ul. Towarowej przewidziano parking Kiss&Ride.



Na stacji nie tylko ułożono tory i rozjazdy, ale też zbudowano nową nastawnię, z której będzie prowadzony ruch. Przygotowywane są do pracy urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Bezkolizyjny przejazd pociągów z Warszawy Zachodniej w kierunku Warszawy Głównej zapewni wiadukt nad dalekobieżną linią średnicową.





Stacja przejmie część ruchu z remontowanej linii średnicowej

Po otwarciu dworca dla podróżnych kontynuowane będą prace przy budowie kładki na wysokości zachodniego zakończenia peronów, która umożliwi dostęp do nich od stronyOtwarcie stacji Warszawa Główna pozwoli na rozkładowe prowadzenie ruchu pociągów podczas rozpoczętej już przebudowy stacji Warszawa Zachodnia oraz prac na linii średnicowej. Całkowity koszt prac na udostępnianym niebawem dworcu wyniósł ponad 87 mln zł.Po zniszczeniu przez Niemców reprezentacyjnego Dworca Głównego w centrum Warszawy urządzono tymczasowy jego odpowiednik na terenie dawnej stacji towarowej na Woli. Przez 30 lat Warszawa Główna funkcjonowała – zgodnie z nazwą – jako główny dworzec stolicy, uwieczniony m.in. w popularnej piosencePo zbudowaniu(obecnie imienia) w 1975 r. tam właśnie przekierowano ruch dalekobieżny, a dla ruchu podmiejskiego zamknięto Warszawę Główną w 1997 r. Rozebrano wtedy większość infrastruktury.