Szersza współpraca Kukiz’15 i PiS? Wiceminister: Kukiz to prawdziwy ideowiec [WIDEO]

Paweł Kukiz spotkał się z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Lider Kukiz’15 liczy, że do kolejnej rozmowy z prezesem PiS dojdzie szybko. Czy możliwa jest szersza współpraca obu formacji? – Wierzę w zacieśnienie współpracy. Współtworzyłem Kukiz’15 w poprzedniej kadencji Sejmu. Bardzo lubię i cenię Pawła Kukiza. To polityk, który bardzo mocno wierzy w to, co robi. To prawdziwy ideowiec na polskiej scenie politycznej, czego o Ryszardzie Petru, Januszu Palikocie czy Szymonie Hołowni powiedzieć nie można – powiedział tvp.info wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Paweł Kukiz chce poparcia dla swoich postulatów

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Możemy zagłosować za projektami PiS

Robert Gontarz z PiS: Jeśli coś okaże się dobrą inicjatywą, to jesteśmy gotowi do współpracy

W rozmowie z TVN24stwierdził, żenie namawiał go, by wszedł do koalicji rządzącej. Zapewnił, że „pójdzie z każdym, kto zagwarantuje mu realizację postulatów”. To m.in. wprowadzenie sędziów pokoju, wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych, zmiana ordynacji wyborczej. – Mam nadzieję, że wkrótce dojdzie do drugiej rozmowy z szefem PiS, gdzie bardziej szczegółowo będziemy omawiać te postulaty. Przedstawiałem dosyć szczegółowo założenia ustawy antykorupcyjnej, którą dostałem w prezencie od byłego już wicepremiera Włoch Di Maio, szefa Ruchu Pięciu Gwiazd. Ta ustawa świetnie się sprawdza we Włoszech, zahamowała proceder korupcyjny – przekonywał Kukiz.Czy Prawo i Sprawiedliwość może przystać na któryś z postulatów Kukiz’15? –Gorąco temu kibicuję, ale wszystko zależy też od postawy Pawła Kukiza – czy postulaty, z którymi Paweł Kukiz starował w wyborach prezydenckich w 2015 roku, się ziszczą – odpowiedział wiceminister Rzymkowski.– Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uchwali jakiś nasz projekt obywatelski, który daje Polakom więcej wolności, to my jak najbardziej możemy zagłosować za projektami PiS. W Polsce można żyć normalnie, tylko trzeba rozmawiać i poszerzać przestrzeń prawną dla naszych swobód obywatelskich.– mówił poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.Czy PiS jest w stanie poprzeć wybrane postulaty Kukiz’15? – Jeśli chodzi o sędziów pokoju, to prace trwają, między innymi przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Wszystko wydaje się sprawą otwartą. Jeśli coś okaże się dobrą inicjatywą, a być może inicjatywa sędziów pokoju okaże się dobrą inicjatywą, to jesteśmy gotowi do współpracy.– pytał retorycznie poseł PiS Robert Gontarz.

Opozycja: współpraca Kukiza z Kaczyńskim nie byłaby zaskoczeniem

Jan Mosiński z PiS: Program Pawła Kukiza w koalicji z PSL nie uzyskał tak mocnego poparcia jak program PiS

– Współpraca Kukiza z Kaczyńskim nie byłaby dla mnie zaskoczeniem. W poprzedniej kadencji, kiedy PiS-owi brakowało głosów, aby położyć łapę na sądownictwie, to Kukiz właśnie dostarczał swoje głosy. Ta współpraca ma tradycję – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.Kukiz’15 ma 5 posłów w Sejmie. Wśród polityków opozycji nie brakuje głosów, że spotkanie lidera tej formacji z prezesem PiS mogło mieć na celu wpłynięcie na koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości w Zjednoczonej Prawicy, którzy coraz częściej pokazują swoją autonomię. –Nie wiem, jak wielka jest siła Kukiza. Jarosław Kaczyński ma problemy z koalicjantem, czyli Zbigniewem Ziobro, więc próbuje powiększyć swoją siłę – mówiła posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska.W ostatnim sondażu Estymatora dla dorzeczy.pl Kukiz'15 miał 2 proc. poparcia. – Pan prezes spotyka się z różnego rodzaju postaciami świata polityki, w tym przypadku z Pawłem Kukizem. Analizuje pewne rzeczy i jest bardzo dobrym strategiem. Myślę, że z tych rozmów nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków.– ocenił poseł PiS Jan Mosiński.