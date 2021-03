Mistrzostwa Europy bez polskich gwiazd. Problemy przed HME w Toruniu

Ewa Swoboda i Konrad Bukowiecki nie wystąpią w rozpoczynających się jutro Halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. U naszej sprinterki zdiagnozowano COVID-19, z kolei kulomiot złamał palec u stopy podczas treningu.

Impreza w Toruniu odbędzie się od 4 do 7 marca. Swoboda miała w swojej ulubionej hali bronić tytułu mistrzyni Europy z Glasgow z 2019 roku.



– Potwierdzam, że Ewa uzyskała pozytywny wynik testu kasetkowego. Jeszcze dziś będzie miała wykonany test PCR (genetyczny - PAP). Po nim będzie wiadomo, co dalej z mistrzostwami. Nadzieja umiera ostatnia. Miejmy nadzieję, że test PCR nie potwierdzi zakażenia. Poprzedni taki test – z niedzieli – był negatywny – powiedziała Krupa w środę rano.



Eliminacje, półfinał i finał biegu na 60 m zaplanowano na niedzielę. Swoboda jest wiceliderką europejskich tabel w tym sezonie z wynikiem 7,10. W obliczu nieobecności w Toruniu Brytyjki Diny Asher-Smith Polka wydawała się główną kandydatką do złota.



Dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki potwierdził fakt pozytywnego wyniku testu. – Jeszcze w niedzielę nasi reprezentanci byli badani testami PCR i wszystkie wyniki były negatywne. Dziś większość zawodników przyjeżdża do Torunia i przejdą kolejne badania. Zobaczymy, jakie będą wyniki – podkreślił Kęcki.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że Swoboda miała kontakt z zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 zawodniczką. Do tego wystąpiły u niej pewne objawy infekcyjne.



Po południu okazało się, że drugi test także dał wynik pozytywny, a to oznacza, że Swoboda nie wystartuje w Toruniu.

��️ Polski Związek Lekkiej Atletyki informuję, że Ewa Swoboda nie wystartuje w Halowych Mistrzostwach Europy #Torun2021. Przeprowadzony test na #COVID19 dał wynik pozytywny ��@PKN_ORLEN pic.twitter.com/9amNVhdOdZ — PZLA (@PZLANews) March 3, 2021

Pech Bukowieckiego

źródło: twitter, instagram, pap

Przed samym startem halowych mistrzostw Europy w Toruniu. Pechowy uraz przytrafił mu się podczas treningów w Spale.„Na ostatnim treningu doznałem kontuzji, która eliminuje mnie ze startu na Halowych Mistrzostwach Europy. Ciężko mi się z tym pogodzić, ale diagnoza jest jasna – złamanie z przemieszczeniem dużego palca w prawej stopie. Zamiast rywalizacji czeka mnie operacja, a później rehabilitacja” – napisał na Instagramie kulomiot.Na HME wprawdzie nie udało mu się uzyskać niezbędnego minimum, ale zapewniał, że z dnia na dzień jego dyspozycja będzie rosła.Srebrny medalista mistrzostw Europy z Berlina sezon halowy ma już z głowy. Teraz musi skoncentrować się na jak najszybszej rekonwalescencji i budowie formy na igrzyska olimpijskie w Tokio.