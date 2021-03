61-latek wybrał się na łyżwy. Nagle załamał się lód

Niebezpieczne zdarzenie na tafli jeziora Pogoria III w Dąbrowie Górniczej (woj.śląskie). Pod 61-letnim łyżwiarzem załamał się lód i mężczyzna wpadł do wody. Na całe szczęście w porę przybyli strażacy.

Sytuacja miała miejsce w środę około godziny 9.30. Na lodową taflę postanowił wejść 61-letni mężczyzna. Ze sobą zabrał łyżwy, by sobie pojeździć.



Niestety lód pod 61-latkiem się załamał i mężczyzna wpadł do wody. Świadkowie zdarzenia szybko zaalarmowali służby. Na miejscu zjawiło się sześć zastępów straży pożarnej.



Strażacy wyciągnęli mężczyznę na brzeg, wykorzystując do tego sanie lodowe. Następnie, 61-latek został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna doznał bowiem wychłodzenia organizmu.



Na całe szczęście życiu 61-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Trafił na obserwację do dąbrowskiego szpitala.



