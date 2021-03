Partia Biedronia zerwie z SLD i wystartuje z list PO? Posłanka Wiosny: Zobaczymy [WIDEO]

Iskrzy na linii SLD – Wiosna. Poseł SLD Marek Dyduch skrytykował koncepcję Lewicy „obarczonej lewactwem”, a po spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim lider Wiosny Robert Biedroń miał rysować perspektywę startu w wyborach z list KO. – Zdarzają się niefortunne wypowiedzi, ale mamy z SLD wspólne cele programowe. My już jesteśmy razem. Z kim będziemy walczyć i w jakiej formule o odsunięcie PiS-u od władzy, czy to będzie PO, zobaczymy. Na szczęście Trzaskowski należy do grupy progresywnej PO – powiedziała tvp.info posłanka Wiosny Małgorzata Prokop-Paczkowska.

Interia poinformowała, że przewodniczący Wiosnypo spotkaniu z wiceszefem Platformy Obywatelskiejrozmawiał ze swoimi parlamentarzystami. Miał przygotowywać posłów do startu z list Koalicji Obywatelskiej. –– stwierdziła Prokop-Paczkowska. W Wiośnie nasilają się obawy o dobrą współpracę z Sojuszem Lewicy Obywatelskiej w klubie parlamentarnym Lewica. Frakcja zwolenników byłego premierama próbować odsunąć od władzy obecnego szefa SLDJeśli do tego dojdzie, to lewicowa koalicja SLD z Wiosną i partią Razem może przejść do historii. „Konserwatyści” z Sojuszu chcą bowiem, żeby partia mniej zajmowała się tematami obyczajowymi, takimi jak aborcja czy LGBT. To kluczowe tematy dla Wiosny i Razem, a Czarzasty jest w ich ocenie gwarantem, żeby tak pozostało dalej. „Jeżeli Lewica będzie obliczalna, czyli nienakierowana tylko na jakieś bardziej skrajne zachowania i nie będzie obarczona lewactwem, to będzie zauważona przez wyborców. Uważam, że możemy przekroczyć 20 proc. poparcia” – mówił w RMF FM poseł SLD Marek Dyduch, który jest przedstawicielem SLD-owskich „konserwatystów”.Czy Wiosna może wystartować z list Koalicji Obywatelskiej? – Jak najbardziej jest to możliwe. Wszyscy widzimy, że PO nie jest w żaden sposób partią centrową. Już nie stwarza pozorów. Stała się partią lewicową, która wpisuje się w nurt LGBT.Projekt Lewicy został złożony tylko i wyłącznie po to, żeby dostać się do Sejmu. Nie ze względu na sympatie czy poważanie drugiej strony – mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Gontarz.Z informacji Interii wynika, że spotkanie Trzaskowski – Biedroń było pokazaniem przez europosła politykom SLD siły negocjacyjnej. Mogło to zaboleć Sojusz Lewicy Demokratycznej, czego wyrazem była wypowiedź Dyducha o „lewactwie”. Kogo poseł SLD mógł mieć na myśli? – Najlepiej jak pan zapyta pana Marka Dyducha, co miał na myśli. To naprawdę nie jest żaden temat czy powód, żeby się nad tym zastanawiać.Wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi. Różne wypowiedzi są możliwe. Chyba nie ma nic skandalicznego w tym, co powiedział poseł Dyduch – tłumaczyła posłanka Wiosny Wanda Nowicka.

– Włodzimierz Czarzasty zawsze miał problemy z przywództwem. Zawsze coś działo się wokół niego niedobrego.– stwierdził poseł PiS Jan Mosiński. „Młode wilczki” z PO i „młode wilczki” z Lewicy połączą siły? – Biorąc pod uwagę ostatnie przymilanie się młodych wilczków Platformy i Lewicy, którzy dmuchają w jedną trąbkę, można spodziewać się, że na bazie tych osób powstanie nowy blok polityczny – odpowiedział poseł Mosiński.– Koalicja Obywatelska jest koalicją partii, niezależnych podmiotów, co czasem widać w przestrzeni publicznej. Jeżeli ta koalicja ma być sprawcza i zdobywać jeszcze większy poziom poparcia, to z pewnością powinna się rozszerzać – skomentował ewentualną współpracę z Wiosną poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.Jest formacją skrajnie lewicową i ma rodowód Janusza Palikota, bo większość jej polityków na czele z liderem Robertem Biedroniem to politycy wystrugani przez Palikota i jego formację w 2011 roku. Oni wracają do macierzy. Zanim Janusz Palikot założył swoją formację polityczną, był liderem na Lubelszczyźnie Platformy Obywatelskiej – ocenił wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.