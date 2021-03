Pół tysiąca martwych ptaków nad Zatoką Pucką

Pół tysiąca martwych ptaków zebrano nad Zatoką Pucką od początku lutego. U padłych zwierząt wykryto wirusa ptasiej grypy. Jak powiedziała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku Agnieszka Arendt, choroba występuje co roku cyklicznie, ale wcześniej nie padła tak duża ilość ptactwa w przeciągu kilku tygodni.

– Władze samorządowe organizują oczyszczanie brzegu zatoki i zbieranie padłych ptaków. Martwe ptaki są kierowane do utylizacji w uprawnionych podmiotach pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. Ze znalezionych ptaków padłych są pobierane próbki do badań, jeżeli stanowią właściwy materiał do badania. Bardzo duża ilość znalezionych zwłok ptaków to pozostałości często nie nadające się jako materiał do badań laboratoryjnych, a znajdowane gatunki to głównie łabędzie – relacjonowała Agnieszka Arendt.



Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, chorobę potwierdzono u ptaków na terenie powiatów puckiego i wejherowskiego oraz w Gdyni, Sopocie i Gdańsku.

źródło: pap

W powiatach wejherowskim i puckim wyznaczono obszary zagrożenia, gdzie wprowadzono nakazy i zakazy rozporządzeniami wydanymi przez powiatowych lekarzy weterynarii.Obecnie ze względu na uzyskiwanie wyników pozytywnych grypy ptaków w kolejnych lokalizacjachprocedowane jest rozporządzenie Wojewody Pomorskiego wyznaczające obszar zagrożony obejmujący Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz część powiatu puckiego w gminach Puck, Kosakowo, Krokowa oraz w miastach Jastarnia, Puck i Władysławowo, oraz w części powiatu wejherowskiego w gminach Luzino, Szemud, Wejherowo oraz w Redzie i Rumi.