Pinior, prawomocnie skazany za łapówki, o wyroku: To upadek wymiaru sprawiedliwości

Wyrok świadczy o upadku polskiego wymiaru sprawiedliwości w państwie PiS i zostanie w historii jako symbol hańby tego, co PiS zrobił z wymiarem sprawiedliwości – powiedział były senator PO Józef Pinior, skazany prawomocnie na 1,5 roku za korupcję. Sąd uznał, że dowody z nagrań CBA są bezsporne. Pinior nie przyznał się do winy, podobnie jak jego były asystent.

Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu zapadł właśnie wyrok w procesie apelacyjnym. Były senator klubu PO Józef Pinior oraz jego asystent Jarosław Wardęga (obaj godzą się na podawanie nazwisk) byli oskarżeni i zostali w lutym 2020 r. przez Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście skazani za to, że przyjęli łapówki w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G.



Korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł mieli im obiecać, a wręczyć 6 tys. zł i 5 tys. zł kolejni dwaj biznesmeni. Pieniądze były m.in. wpłacane bezpośrednio na konto Piniora oraz przesyłane pocztą.



Sąd w procesie apelacyjnym w środę utrzymał wyrok sądu I instancji – po 1,5 roku więzienia bez zawieszenia dla każdego z oskarżonych. Mają też oni pokryć dodatkowe koszty apelacji – odpowiednio 1,3 tys. zł i 900 zł. Wyrok jest prawomocny.





Komentarz Piniora

Zapadł wyrok w procesie apelacyjnym b. senatora Józefa Piniora - 1,5 roku pozbawienia wolności. "To będzie dla mnie fascynujące doświadczenie jako prawnika, gdyż byłem w więzieniu w PRL. Sprawdzę standardy więzień w państwie PiS". pic.twitter.com/oqOq0ssQWJ — Onet Wiadomości (@OnetWiadomosci) March 3, 2021

Po ogłoszeniu decyzji sądu Pinior stwierdził, że „ten wyrok świadczy o upadku polskiego wymiaru sprawiedliwości w państwie PiS”.– Jesteśmy niewinni i jestem pewny, że tę niewinność udowodnię w europejskiej przestrzeni prawnej oraz przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.– komentował były senator.Pinior powiedział też: – To będzie dla mnie fascynujące doświadczenie jako prawnika, gdyż byłem w więzieniu w PRL. Z jakimś dużym zainteresowaniem sprawdzę w tej chwili standardy więzień w państwie PiS w stosunku do tych standardów, które powinny obowiązywać w polskim więziennictwie od strony praw człowieka.. Jest to sprawa z kategorii spraw korupcyjnych. To nie ulega wątpliwości. Zarówno sąd pierwszej jak i drugiej instancji stoi na takim stanowisku” – oznajmił z kolei w ustnym uzasadnieniu sąd.