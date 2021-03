Włamanie do... odkurzacza w myjni. Sprawcom grozi do 10 lat więzienia

Policjanci z Byczyny zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie włamania do odkurzacza na myjni samochodowej. Jak poinformowało biuro prasowe KW Policji w Opolu, za ten czyn grozi im kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie jednej z myjni samochodowych w Byczynie. Przedmiotem przestępstwa był odkurzacz, z którego w nocy sprawcy wyciągnęli dwie kasety z bilonem .



Na podstawie zachowanych śladów oraz zapisu monitoringu szybko ustalono podejrzanych o dokonanie włamania i kradzieży .



Jeszcze tego samego dnia zatrzymano dwóch mieszkańców Byczyny w wieku 34 i 40 lat.



Funkcjonariuszom udało się odzyskać cały łup zabrany przez włamywaczy z urządzenia. Podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu. Za tego typu przestępstwo grozić im może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

