Spór o odrestaurowaną figurkę Maryi. „Wstydu co niemiara”

Konserwatorzy odrestaurowali XIX-w. kamienną figurę Matki Bożej, ale efekt ich prac nie zadowolił właściciela. Nie zgadza się na jej ponowne umieszczenie w przydrożnej kapliczce w Miejscu koło Wadowic – podaje Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków i przyznaje, że to „dziwna historia”. Widoczna bowiem na zdjęciu (z prawej strony), pomalowana intensywnymi kolorami rzeźba to efekt sprzed renowacji.

„Odkąd w hiszpańskim miasteczku Borja pewna pani wzięła się za renowację malowidła, skutecznie je deformując, a widok jej działań, choć mrozi krew w żyłach, stał się swoistą popkulturową ikoną przyciągającą tłumy turystów, takie pseudokonserwacje-deformacje często pojawiają się w mediach. Tym razem było inaczej, wielokrotnie przemalowana figura została poddana troskliwej konserwacji. W toku prac okazało się, że twarz Marii uległa całkowitemu zniszczeniu i konieczna była rekonstrukcja. Konserwator przywrócił detale stroju, wianek, oryginalne barwy. (...) Rozpętała się burza, bowiem obecny wygląd figury jest nie do zaakceptowania przez właściciela” – podał wojewódzki konserwator.





Spór o XIX w. kapliczkę w Miejscu

Właściciel chce, by rzeźba wyglądała jak przed konserwacją

Rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Magdalena Miszczyk poinformowała w środę, że kamienna figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej pochodzi z XIX w. i stanowi zwieńczenie postumentu kapliczki przydrożnej w Miejscu w gminie Spytkowice.– Postument wraz z figurą tworzy jedną kompletną całość o dużych walorach artystycznych i historycznych. Obiekt ten usytuowany jest na rozdrożu. Całość kapliczki, zarówno rzeźba Matki Boskiej, jak i postument, wykonane zostały z piaskowca.. Sposób malowania kapliczki również konsekwentnie deformował wygląd figury – wskazała rzeczniczka.Prace konserwatorskie ruszyły w 2020 roku. Podjęły je wspólnie gmina Spytkowice i ówczesny właściciel kapliczki, ojciec obecnego posiadacza. Samorząd pozyskał dotację i uzgodnił z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków formalności. Przywrócenia figurze dawnej świetności podjął się dyplomowany konserwator dzieł sztuki.– W tym czasie zmieniła się własność kapliczki: z ojca przeszła na syna. Wówczas rozpoczęły się trudności. (...) W efekcie konserwacji poddano wyłącznie figurę. Nie doszło natomiast do konserwacji postumentu” – podała Miszczyk.

Rzeczniczka dodała, że obecny właściciel kapliczki nie jest zadowolony z efektu prac konserwatorskich figury Matki Boskiej. – Życzy sobie, aby rzeźba wygląda dokładnie tak, jak przed konserwacją. Nie zgadza się na montaż figury ani dokończenie konserwacji postumentu – powiedziała.



Zdaniem rzeczniczki, z punktu widzenia konserwatorskiego, nie ma możliwości, by figura została przywrócona do poprzedniego – jak się wyraziła – niedopuszczalnego stanu.





„Wstydu co niemiara”

– Co więcej, rzeźba jako kompletna część postumentu, winna docelowo wrócić do kapliczki. Z uwagi na to, że w ocenie Urzędu istnieje uzasadniona obawa, iż po zamontowaniu figury zostanie ona uszkodzona, przykładowo poprzez ponowne jej pomalowanie, zniszczenie obecnej konserwacji lub innym sposób, dlatego– zaznaczyła.Wójt Spytkowic Mariusz Krystian na swoim profilu facebookowym skomentował sytuację: „Chwały to naszej gminie co prawda nie przynosi, wstydu jest co niemiara, ale w tej sprawie zdaje się będzie można działać jedynie administracyjnie”.