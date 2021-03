Premier: Dzięki wsparciu z PFR polska firma zyska możliwość produkcji szczepionki

Dzięki wsparciu finansowemu z Polskiego Funduszu Rozwoju polska firma Mabion zyska możliwość produkcji szczepionki na COVID-19, opracowanej przez amerykańską firmę Novavax; już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu we wpisie na Facebooku podkreślił, że dziś wszystkie państwa walczą nie tylko z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale także z brakami szczepionek. Jak wskazał, zapotrzebowanie jest ogromne, a podaż – ograniczona. „Jest tylko kilka firm na świecie, które dysponują technologią oraz zapleczem produkcyjnym, by wytwarzać szczepionki” – dodał.



„Polski rząd dokładnie zaplanował logistykę Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, a o jego skuteczności świadczy ponad 3 mln dawek, które już zostały podane Polakom. Jesteśmy jednym z najszybciej szczepiących krajów w Europie , a jedynym czynnikiem, który nas ogranicza, jest wciąż niewystarczająca liczba szczepionek od ich producentów” – napisał Morawiecki.



Dlatego – jak zaznaczył – rząd podjął starania, by uniezależnić się od zagranicznych dostawców i unijnych procedur, „które okazały się mniej skuteczne, niż nasze polskie rozwiązania”.





źródło: PAP, Facebook

„Dzięki wsparciu finansowemu z Polskiego Funduszu Rozwoju polska firma Mabion zyska możliwość produkcji szczepionki przeciw COVID-19, opracowanej przez amerykańską firmę Novavax.– napisał premier.W jego ocenie to ważny i potrzebny krok w zabezpieczeniu strategicznych interesów Polski i bezpieczeństwa jej obywateli.„Zdrowie Polaków jest najwyższym priorytetem rządu i miejmy nadzieję, że ogłoszona dzisiaj umowa przyczyni się również powrotu naszego życia społecznego i gospodarczego do normalnego funkcjonowania” – podkreślił Morawiecki.We wpisie umieszczono planszę z informacją o 40 mln zł finansowania z PFR na inwestycję w produkcję szczepionek na COVID-19 w Polsce.