Żądają zmian ws. obrazy uczuć religijnych. Mamy odpowiedź PiS

Opozycja poinformowała, że chce wykreślenia z Kodeksu karnego artykułu o obrazie uczuć religijnych. Tymczasem zapisy podobne do polskich obowiązują w wielu państwach Europy (np. Niemczech, Włoszech, Hiszpanii czy Holandii). – Ten artykuł kk powinien pozostać zwłaszcza teraz, czyli w sytuacji, gdy mamy nagły wzrost liczby ataków na miejsce kultu religijnego czy osoby duchowne – mówi portalowi tvp.info Marek Ast, poseł PiS i przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Politycy Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka i Katarzyna Lubnauer wraz z przedstawicielami młodzieżówki partii zapowiedzieli, że złożą do Sejmu projekt ustawy, który zakłada wykreślenie z Kodeksu karnego artykułu dot. obrazy uczuć religijnych.



„Ustawę Nowoczesnej przygotował Krzysztof Mieszkowski. Wielkie podziękowania dla Zielonych i Inicjatywy Polskiej oraz dla Klaudii Jachiry i Franciszka Sterczewskiego” – napisał na Twitterze Szłapka.



Ocenił, że obecne przepisy są „kagańcem na wolność słowa” i wskazał, że jeżeli ktokolwiek poczuje się urażony, „ma do tego narzędzia, żeby wszczynać postępowanie cywilne, może to robić na podstawie kodeksu cywilnego”.



Z kolei Szymon Hołownia z Polski 2050 wskazał, że „opowiada się za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia”.

Co ciekawe, przepisy podobne do tych w Polsce, czyli chroniące uczucia i ceremonie religijne oraz osoby duchowne, należą do standardowych rozwiązań w systemach prawnych w Europie. Takie rozwiązania są obecne m.in. w Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Niemczech Portugalii, na Słowacji, Węgrzech czy we Włoszech.Żeby zmienić przepisy w Polsce, niezbędna byłaby zgoda większości sejmowej. Co o pomyśle sądzi więc prawica? O sprawę zapytaliśmy Marka Asta, posła PiS i przewodniczącego sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.Zobacz także: Miała podpalić kościół w Lublinie. Zatrzymano 34-letnią kobietę – Jest to pomysł absolutnie niedopuszczalny. W naszej kulturze prawnej i politycznej przyjęło się chronić uczucia religijne. Ten artykuł w Kodeksie karnym powinien pozostać zwłaszcza teraz, gdy mamy nagły wzrost liczby ataków na miejsca kultu religijnego i osoby duchowne. Dochodzi też do zakłócania obrządków religijnych, a w przestrzeni publicznej pojawiają się sytuacje obrażające uczucia religijne. W tej sytuacji ten przepis jest niezbędny w kodeksie – mówi portalowi tvp.info Ast.

Polityk i prawnik zaznacza, że ten zapis działa nie tylko w obronie katolików.



– Dotyczy to wyznawców wszystkich religii obecnych w Polsce. Z drugiej strony należy podkreślić, że w ostatnim czasie szczególnie wielu aktów agresji doświadczają katolicy, zarówno ci w Polsce i Europie, jak i ci na świecie. My jesteśmy w Polsce i dobrze, że jest przepis, który równo traktuje i chroni wszystkie religie – wskazał.



Marek Ast uważa, że większość parlamentarna stoi na stanowisku zbliżonym do jego poglądów w tej sprawie.



– W związku z tym tego rodzaju inicjatyw nie poprzemy. Dopóki w Polsce rządzi Zjednoczona Prawica takie pomysły nie mają szans powodzenia – zapewnił.

