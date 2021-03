Microsoft oskarża Chiny o cyberataki na skrzynki pocztowe

Microsoft oskarża hakerów należących do wspieranej przez chiński rząd grupy cyberszpiegowskiej Hafnium o ataki na oprogramowanie serwera pocztowego.

Gigant technologiczny przekonuje w poście na blogu, że grupa hakerów wykorzystała cztery wcześniej niewykryte luki w zabezpieczeniach w różnych wersjach oprogramowania. Miały one umożliwić cybeprzestępcom zdalny dostęp do skrzynek pocztowych użytkowników Microsoft.



Jak przekonuje gigant, Hafnium swoimi działaniami celuje w badaczy chorób zakaźnych, firmy prawnicze, instytucje szkolnictwa wyższego i firmy sektora obronnego. Atakuje także think tanki polityczne oraz grupy pozarządowe.





Ósmy raz w ciągu roku

źródło: pap

BBC podało, że to ósmy raz w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, gdy Microsoft publicznie oskarżył grupy wspomagane przez rządy poszczególnych państw o ataki na instytucje istotne dla użytkowników. Hafnium ma siedzibę w Chinach, jednak swoją działalność prowadzi głównie z dzierżawionych serwerów prywatnych znajdujących się w USA.Zobacz także: Tureccy hakerzy upatrzyli sobie holenderską partię? Jest zgłoszenie Podczas gdy wiele amerykańskich firm technologicznych ma burzliwe relacje z chińskim rządem,