90 firm otrzyma 60 mln euro na innowacyjne rozwiązania. Wyniki konkursu

90 małych i średnich firm otrzyma łącznie 60 milionów euro dofinansowania na rozwój innowacyjnych rozwiązań – podał resort funduszy i polityki regionalnej. Firmy będą wdrażać innowacje przyjazne środowisku.

Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.



Wyniki konkursu zostały podzielone na dwie kategorie. W pierwszej, czyli technologiach przyjaznych środowisku, do dofinansowania zarekomendowano 78 projektów na kwotę ponad 49 mln euro (214 mln zł). W drugiej, czyli w innowacjach w obszarze wód śródlądowych lub morskich, do dofinansowania wybrano 12 projektów na kwotę blisko 10 mln euro (ponad 42 mln zł).



Dofinansowanie pochodzi z Funduszy Norweskich.



„Innowacje są jednym z motorów rozwoju gospodarczego. Tworzą nowe miejsca pracy, a innowacyjne produkty stają się doskonałym materiałem eksportowym. Duże zainteresowanie konkursem wśród przedsiębiorców świadczy o tym, że szukając szansy na rozwój działalności, nie boją się sięgać po wsparcie na innowacje” – podkreślił wiceminister Waldemar Buda.



Jak wyjaśniono, program „Rozwoju przedsiębiorczości i innowacji” zakłada wsparcie nowoczesnych rozwiązań w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie, czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych.



