GIS ostrzega przed poliamidową łyżką, chochlą i łopatką

Łyżka, chochla i łopatka do teflonu z poliamidu, które były dostępne w sieci sklepów PEPCO, mogą stwarzać zagrożenie – podał Główny Inspektorat Sanitarny. Z produktów do żywności migrują szkodliwe substancje. GIS ostrzegł także o trzepaczce do piany z tej serii.

GIS poinformował, że na podstawie badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności.



GIS podał, że dystrybutor – firma Pepco Poland sp. z o.o. zablokowała możliwość sprzedaży produktów we wszystkich sklepach sieci PEPCO. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające.



Ostrzeżenie dotyczy produktu: Łopatka do teflonu z poliamidu o numerze partii: SKU31605201, STYLE 316052 B/Y20, ORD00349659_01. Kod kreskowy: 2200131605268



Kolejne ostrzeżenie dotyczy poliamidowej chochli, określonej jako „nabierka”. Chodzi o produkty o numerze partii: SKU31605101, STYLE 316051 B/Y20, ORD00349656_01 i kodzie kreskowym: 2200131605169.



Następne ostrzeżenie dotyczy produktu „łyżka do gotowania z poliamidu”. Zastrzeżenia dotyczą partii: SKU31604801, STYLE 316048 B/Y20, ORD00349623_01. Kod kreskowy: 2200131604865.



GIS wydał ostrzeżenie także o trzepaczce do ubijania. Chodzi o produkt: „Ubijacz do piany z poliamidu”, numer partii: SKU31604901, STYLE 316049 B/Y20, ORD00349626_01. Kod kreskowy: 2200131604964.