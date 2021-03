Kiedy powrót do szkół? Przemysław Czarnek: Możliwy jeszcze w tym semestrze

Kiedy będzie możliwy powrót wszystkich uczniów i studentów do nauczania stacjonarnego? – Jeszcze w tym semestrze; wszystko zależy od warunków epidemicznych – powiedział na konferencji prasowej minister edukacji Przemysław Czarnek.

KORONAWIRUS – RAPORT





Kiedy powrót do szkół?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

W środę w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyła się konferencja ministraZostał zapytany,– Jest możliwy powrót uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do nauczania stacjonarnego jeszcze w tym semestrze,– przynajmniej w trybie hybrydowym – jeszcze w tym semestrze – mówił minister.Czarnek zaznaczył, że, „od naszego zachowania, naszej odpowiedzialności społecznej, od stosowania się do obostrzeń, które wprowadzono, aby umożliwić decyzje, które by poluzowały rygory panujące w oświacie i szkolnictwie wyższym”.Do 14 marcauczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Młodsi uczniowie – z klas I-III szkół podstawowych – nadal uczą się stacjonarnie w szkołach.Wyjątkiem są uczniowie z woj. warmińsko-mazurskiego, którzy wrócili do nauki zdalnej ze względu na złą sytuację pandemiczną w regionie.