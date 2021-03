„Trzecia fala się rozpędza”. Jest decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych

Trzecia fala epidemii się rozpędza. Na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego została podjęta decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych w dziewięciu województwach – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Niedzielski na konferencji prasowej w Gdańsku zwrócił uwagę, że najnowsze dane resortu zdrowia co do liczby zakażeń koronawirusem w Polsce w ciągu ostatniej doby pokazują, że „jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji”. Odnotowano 15,7 tys. zakażeń – to o ponad 3,5 tys. więcej niż tydzień wcześniej.



– Od wielu dni mamy do czynienia permanentnie z sytuacją, że liczba (zakażeń) z tygodnia na tydzień zwiększa się w skali 2-3 tys., a teraz widzimy, że nawet więcej – zwrócił uwagę Niedzielski.



– Trzecia fala się rozpędza; mamy stałą tendencję wzrostową, dynamika absolutnie nie słabnie, mamy powielenie o ponad 1/3 przypadków z tygodnia na tydzień i co więcej, to wszystko już zaczyna oddziaływać na infrastrukturę szpitalną – powiedział Niedzielski.





Ogromny wzrost obłożenia łóżek covidowych

Minister zwrócił uwagę, że „w ciągu ostatniego tygodnia obłożenie łóżek covidowych zwiększyło się o ponad 2 tys. hospitalizacji, czyli o mamy o 2 tys. więcej łóżek zajętych niż jeszcze tydzień temu”.Ocenił, że w związku z tym konieczne jest uruchomienie szpitali tymczasowych.– Dzisiaj na rządowym zespole zarządzania kryzysowego, obradującym pod przewodnictwem premiera, została podjęta decyzja o– poinformował minister. Dodał, że wojewodowie deklarują szybkie przyjmowanie pacjentów do szpitali.

Jak podkreślił minister, patrząc tygodniowo lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecili ponad 110 tys. badań pod kątem obecności koronawirusa. – To ponad 20 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia – wskazał Niedzielski.





Więcej testów, maski dla najbardziej dotkniętych terenów

źródło: PAP, TVP Info

Poinformował, że razem z premierem Morawieckim zdecydował o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek obywatelom najbardziej dotkniętych regionów.– powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. – Będą dostarczone z Agencji Rezerw Strategicznych do wojewodów, którzy będą odpowiedzialni za dystrybucje wewnętrznie w województwach – zapowiedział szef MZ.