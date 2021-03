Józef Pinior skazany. Były senator PO trafi do więzienia

Józef Pinior, były senator Platformy Obywatelskiej, został prawomocnie skazany na 1,5-roku więzienia za korupcję. Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu zapadł właśnie wyrok w procesie apelacyjnym. Sąd uznał, że dowody z nagrań CBA są bezsporne.

Były senator klubu PO Józef Pinior oraz jego asystent Jarosław Wardęga (obaj godzą się na podawanie nazwisk) byli oskarżeni i zostali w lutym 2020 r. przez Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście skazani za to, że przyjęli łapówki w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G.



Korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł mieli im obiecać, a wręczyć 6 tys. zł i 5 tys. zł kolejni dwaj biznesmeni.



Pieniądze były m.in. wpłacane bezpośrednio na konto Piniora oraz przesyłane pocztą. Innym dowodem w sprawie były nagrania z podsłuchanych rozmów, podczas których oskarżeni domagają się wpłat i przelewów. Oskarżeni twierdzili, że były to pożyczki, a nie łapówki.





Senator się nie przyznaje

Wyrok 1,5 roku więzienia za korupcję usłyszał Józef P., b. senator. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok I instancji.



źródło: portal tvp.info

Pinior podkreślał, że jego interwencje w urzędach nie były uzależnione od tych korzyści majątkowych.W procesie apelacyjnym prokurator żądał surowszej kary – 3,5 roku bezwzględnego więzienia.Pinior, podobnie jak i jego były asystent. W mowach końcowych prosili sąd o uniewinnienie lub o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd I instancji.Sąd w procesie apelacyjnym w środę utrzymał wyrok sądu I instancji –dla każdego z oskarżonych. Mają też oni pokryć dodatkowe koszty apelacji – odpowiednio 1,3 tys. zł i 900 zł.