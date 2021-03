Z 31. miejsca na 9. Potężny skok polskiej e-administracji w rankingu ONZ

W ciągu dwóch lat Polska przeskoczyła z 31. na 9. miejsce w światowym rankingu ONZ w zakresie cyfryzacji administracji. Już dziś – co szczególnie widać przy okazji rozliczeń PIT-ów – Polacy mogą bez wychodzenia z domu załatwić wiele spraw, po które do niedawna musieli stać w kolejkach do urzędów. Co najmniej 50 proc. urzędów ma wdrożone e-usługi – podaje agencja Newseria. – Za 5–10 lat petent powinien większość swoich spraw załatwić poprzez swój telefon, smartfon, smartwatch – prognozuje ekspert.

Według najnowszego wskaźnika e-partycypacji, stosowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Polska zajmuje dziewiątą pozycję w rankingu, awansując w dwa lata z 31. pozycji. Wskaźnik ten określa poziom dostępu obywateli do informacji i usług publicznych za pośrednictwem technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych.





E-Polska przed kolejnymi wyzwaniami

Kolejnym krokiem w cyfryzacji administracji będzie, czyli miejsce, do którego cała administracja publiczna na określonych warunkach będzie mogła przekazywać swoje dane i systemy.. Pozwoli to uwolnić serwery urzędowe, umożliwiając lepszy przepływ dokumentów i jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.W rozmowie z Newserią Innowacje, członek zarządu Sputnik Software, prezes GIAP – firm dostarczających e-rozwiązania dla administracji publicznej – zauważa, że przed administracją publiczną w Polsce stoi jeszcze wiele zadań.– To, co się musi zmienić, na co czeka administracja, to to, żeby te dokumenty między urzędami mogły przepływać bez wiedzy urzędników, żebyśmy my składając wniosek, wysłali go jednym kliknięciem do kolejnego urzędu, aby tam został rozpatrzony. To jest przyszłość – ocenia ekspert.

Hemerling-Kowalczyk podkreśla, że priorytetem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co przy obecnym rozproszeniu systemów teleinformatycznych jest trudne do zrealizowania. Przypomina przy tym głośne cyberataki z ostatnich tygodni, jak choćby na producenta gier wideo CD Projekt, ale też uderzenia hakerów w jednostki publiczne. – Pojedyncze miasto czy jednostka nigdy nie zapewni takiego bezpieczeństwa jak organizacja na poziomie Chmury Krajowej – zaznacza.





Cyfryzacja na fali COVID-19

Ekspert Sputnik Software dodaje, że sam proces popularyzacji Profilu Zaufanego (w Polsce ma już go około 9 mln Polaków), przyspieszyła choćby, a „e-usługi zaczęły żyć”. Inną kwestią jest jednak przygotowanie urzędów na tę cyfrową rewolucję.. Bardzo duża liczba usług jest realizowana na poziomie centralnym, około 90 proc. czynności, które wykonuje przeciętny obywatel, można dokonać za pomocą krajowych systemów, chociażby– podsumowuje Hemerling-Kowalczyk.