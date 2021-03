Łódzkie. Proboszcz napadnięty i brutalnie pobity. Trafił do szpitala

Proboszcz parafii w Wielkiej Woli – Paradyżu (woj. łódzkie) został napadnięty i pobity – poinformowała diecezja radomska. 69-letni ksiądz trafił do szpitala z urazem głowy. Policja zatrzymała 47-latka, który może mieć związek ze sprawą.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na terenie przy kościele w Wielkiej Woli – Paradyżu. Jak przekazała diecezja radomska, napadnięty i ciężko pobity został ks. prał. Adam Myszkowski , kustosz sanktuarium i proboszcz parafii.



W komunikacie diecezji napisano, że według informacji Radia Plus Radom duchowny został zaatakowany przez nieznanego sprawcę , gdy zamykał bramę na plebanię przy ul. Koneckiej 6.



„W stanie ciężkim z poważnym urazem głowy został przewieziony najpierw na Specjalistyczny Oddział Ratunkowy do szpitala w Opocznie, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Zdaniem lekarzy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wyjaśnieniem sprawy zajmują się śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie” – napisano.





Policja bada sprawę napadu na proboszcza

Rzeczniczka policji w Opocznie asp.szt. Barbara Stępień w rozmowie z portalem tvp.info poinformowała, że policja faktycznie bada sprawę. W środę nad ranem zatrzymany został 47-letni mężczyzna, podejrzany o dokonanie napaści.

Stępień podkreśliła, że początkowo pod uwagę były brane różne hipotezy – od tego, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, jak i przestępczego działania. Jednak – jak powiedziała – zebrany materiał pozwolił na stwierdzenie, że mamy do czynienia z „przestępczym działaniem osób trzecich”.



– Skrupulatnie zebrane dowody, ich dokładna analiza pozwoliła na wytypowanie osoby, która może mieć związek ze zdarzeniem. W środę rano policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę – poinformowała Stępień. Dodała, że mężczyzna jest zatrzymany do wyjaśnienia sprawy, obecnie jest przesłuchiwany. Wyjaśniła, że do tej pory funkcjonariusze nie rozmawiali z księdzem ze względu na stan jego zdrowia.



Kapłan ma 69 lat , od 29 lat jest proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Paradyżu oraz kustoszem sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela. Jest także dziekanem dekanatu żarnowskiego.



„Dziś o godz. 18 bp Marek Solarczyk będzie sprawował Mszę św. w sanktuarium w Wielkiej Woli – Paradyżu w intencji powrotu do zdrowia księdza proboszcza” – podała diecezja.

