Fidesz Viktora Orbana opuszcza Europejską Partię Ludową w PE. Jaki jest powód?

Niniejszym informuję, że europosłowie Fideszu rezygnują z członkostwa w grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim – napisał premier Węgier Viktor Orban w liście do szefa grupy EPL w PE Manfreda Webera. Jako powód węgierscy politycy wskazują nowy regulamin EPL.

Viktor Orban już wcześniej groził, że Fidesz wystąpi z Europejskiej Partii Ludowej, jeśli grupa przyjmie zmiany w jej regulaminie.





We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8