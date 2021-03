Matury próbne 2021. Sprawdź, jakie były zadania z języka polskiego [ARKUSZ]

Jak wybory człowieka wpływają na jego życie na podstawie „Pana Tadeusza”, czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką na podstawie „Ludzi bezdomnych”, interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana – takie tematy do wyboru mają uczniowie na próbnej maturze z języka polskiego. W środę rozpoczęły się matury próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Publikujemy arkusze zadań z języka polskiego. Jaki jest harmonogram tegorocznych matur?

Z uwagi na epidemię koronawirusa tegoroczne matury przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół jest przy tym dobrowolny.



CKE zaproponowała, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godz. 9 i o godz. 14. Próbne egzaminy obejmą wszystkie przedmioty maturalne.





„Pan Tadeusz”, „Ludzie bezdomni” i Leśmian

Arkusze matury próbnej 2021 z języka polskiego

Kliknij, by powiększyć (Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Matura próbna 2021: harmonogram egzaminów (3-16 marca)

źródło: portal tvp.info, cke.gov.pl, PAP

Dostępny jest jużna poziomie podstawowym. Zawiera 12 zadań, wśród nich są, w których uczeń musi wybrać jedną z podanych odpowiedzi, oraz, w których uczeń musi udzielić odpowiedzi pisemnej.Część z nich odnosi się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów Walerego Pisarka „Sztuka słuchania” z książki „Słowa między ludźmi” i Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej „Mickiewiczem inspirowanie” na podstawie „To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom. Mickiewicz w »Lalce« Prusa”.Zacytowano też m.in. fragment utworu literackiego, nie podając autora tytułu.Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, rano jest próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu będą próbne egzaminy z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.• 4 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu – z historii muzyki i filozofii;• 5 marca rano będzie egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu – z historii sztuki i z języka kaszubskiego;• 8 marca rano będzie próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego;• 9 marca rano będzie egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu – egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego;• 10 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego;• 11 marca rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu – z informatyki;• 12 marca rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu – z wiedzy o społeczeństwie;• 15 marca rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu – z fizyki;• 16 marca rano będzie próbny egzamin z geografii, a po południu – egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.