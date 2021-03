Duży przyrost zakażeń. Sprawdź nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. W środę 3 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 698 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z danych resortu wynika, że ostatniej doby w szpitalach zmarło 309 osób, u których wykryto COVID-19. Wykonano 62 tys. testów.

Polska firma ma produkować szczepionkę na koronawirusa W środę w raporcie Ministerstwa Zdrowia mamy 15 698 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 309 osób z COVID-19 – poinformował... zobacz więcej

KORONAWIRUS – RAPORT



W poniedziałek w raporcie MZ poinformowało o 4786 zakażeniach i o śmierci 24 zarażonych osób. We wtorek było to 7937 przypadków i 216 ofiar.



Do tej pory o największej liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 poinformowano 7 listopada – było to 27 875. Największą liczbę zgonów potwierdzono w raporcie z 25 listopada – 674.





Koronawirus w Polsce: ile zakażeń i zgonów?

dolnośląskiego (782), podkarpackiego (687), zachodniopomorskiego (605), lubelskiego (500), podlaskiego (461), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (274), opolskiego (208). 131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 3, 2021

Ilu zakażonych jest pod respiratorami?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Ministerstwo Zdrowia, portal tvp.info

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (2750), śląskiego (1989), pomorskiego (1399), małopolskiego (1272), wielkopolskiego (1212), warmińsko-mazurskiego (1132), łódzkiego (960), kujawsko-pomorskiego (949), dolnośląskiego (782), podkarpackiego (687), zachodniopomorskiego (605), lubelskiego (500), podlaskiego (461), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (274), opolskiego (208).131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.Z powodu COVID-19 zmarło, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarłoOd początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 1 735 406 osób, zmarło w sumie 44 360 zainfekowanych pacjentów.Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 15 591 osób. Pod respiratorami jest 1583 pacjentów.Resort poinformował, żeNa kwarantannie przebywa 194 089 osób. MZ przekazało też, że wyzdrowiało dotąd 1 441 479 zakażonych.Zobacz także: