Akcje Mabion wystrzeliły w górę. Co to za firma i dlaczego jest o niej tak głośno?

Media obiegła informacja o zawarciu przez polską firmę umowy na transfer amerykańskiej technologii przy produkcji szczepionek na COVID-19. Spółka Mabion – bo o niej mowa – może już wkrótce stać się jednym z zakładów produkujących szczepionkę Novavax. Akcje polskiego przedsiębiorstwa wystrzeliły w górę, rosnąc w porównaniu z ceną wtorkowego zamknięcia sesji GPW nawet o 60 proc.

Inwestycje sfinansuje Polski Fundusz Rozwoju, który wyłoży na ten cel nawet 40 mln zł. Odbędzie się to w formie oprocentowanej trzyletniej pożyczki (lub emisji obligacji) udzielonej spółce do 30 mln zł i objęcia akcji spółki do 10 mln zł w ramach planowanej emisji akcji.





Umowa na produkcję szczepionek

Mabion – co to za spółka?

Szczepionka Novavax oceniana przez EMA

W komunikacie polskiej spółki podano, że Mabion – przy udziale– „podejmie działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata naoraz przeprowadzi w zakładzie Spółki próby techniczne procesu w skali komercyjnej”. Jak podano, umowa ramowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.Mabion szacuje, że do realizacji pierwszego zamówienia nie są wymagane żadne istotne inwestycje. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem.Według przewidywań spółki,, utworzona w marcu 2007 r. Przedmiotem jej działalności jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych, opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych.

Jej nowy partner to amerykański koncern biotechnologiczny Novavax, który dostarcza produkty własnej, opatentowanej technologii rekombinowanych szczepionek nanocząsteczkowych „w celu zapobiegania szerokiej gamie chorób zakaźnych”.



Na początku lutego 2021 r. rozpoczął się proces oceny szczepionki przeciwko COVID-19 tej firmy przez Europejską Agencję Leków. Oznacza to szansę na dopuszczenie preparatu do obrotu w UE.





Kurs Mabion na GPW ostro w górę

Akcje Mabion rano na warszawskiej giełdzie. We wtorek na zamknięciu sesji GPW za jedną akcję trzeba było zapłacić 31,30 zł. Tuż po 9 rano wzrosły do 50 zł (60 proc. w górę). Przed godz. 10 oscylowały w okolicy 43 zł za sztukę.