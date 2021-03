Premier: Japońskie inwestycje w Polsce wyniosły 25 mln euro

W Polsce działa ok. 300 japońskich firm zatrudniających ok. 40 tys. pracowników, a japońskie inwestycje bezpośrednie w Polsce wyniosły w r. 2019 25 mln euro – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki na polsko-japońskim sympozjum „Why Poland Now?”.

– Niemal równo rok temu miałem zaszczyt gościć w Japonii. Mówiłem wtedy o sukcesie, który Polska odniosła po 1989 r. i jak państwa inwestujące w Polsce – również Japonia – mogą z tego skorzystać. Wspominam tę wizytę jako niezwykle owocną i ważną w naszych biznesowych relacjach. Od tamtego czasu świat bardzo się zmienił. Państwa walczą ze skutkami pandemii COVID-19. Polska może być przykładem skutecznego działania, które przekłada się na obiecujące wyniki finansowe – powiedział premier podczas sympozjum.





Premier: działania pomocowe się opłaciły

Jak przypomniał Mateusz Morawiecki , „w III kw. 2020 r. PKB Polski wzrósł o rekordowe 7,9 proc. względem kwartału poprzedniego. Prognozowany spadek PKB w 2020 r. wedługjest jednym z najniższych w całej UE” – dodał.Według premiera– Wszystko to połączone było z dynamicznymi działaniami pomocowymi polskiego rządu. Dziś mogę śmiało powiedzieć – opłacało się – ocenił szef rządu.Morawiecki poinformował, że, które utworzyły ok. 40 tys. miejsc pracy w różnych sektorach gospodarki.

W ocenie premiera od 2016 r. „wzajemne relacje rozwijają się jeszcze lepiej dzięki bezpośredniemu połączeniu lotniczemu między Warszawą a Tokio”.



Innym ważnym komponentem zacieśniającym stosunki polsko-japońskie jest zdaniem Morawieckiego umowa o wolnym handlu między Japonią a UE.



– Według NBP japońskie inwestycje bezpośrednie w Polsce wyniosły w 2019 r. 25 mln euro. Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsługuje 14 projektów inwestycyjnych japońskich firm. Polska to kraj możliwości – powiedział premier.



– Przedsiębiorcy mogą liczyć na fachowe doradztwo i wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zapewniamy najwyższy pozom wsparcia dostępny w UE, nawet do 50 proc. kosztów. Firmy w Polsce mogą korzystać z silnych relacji gospodarczych ze strefą euro oraz nieograniczonego dostępu do rynku Unii Europejskiej – dodał szef rządu.





Polska nadal wiarygodnym partnerem gospodarczym

Jak zadeklarował,– Pozostajemy otwarci na japońskie inwestycje, bo wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej – powiedział.