Polska firma ma produkować szczepionkę na koronawirusa

Polska firma Mabion zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotyczące produkcji antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 – podał Mabion. Dodał, że zawarła też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.

KORONAWIRUS – RAPORT



„Zarząd Mabion S.A. informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy Spółki z Novavax, Inc. dotyczącej seryjnej produkcji szczepionki na COVID-19, będącej aktualnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków” – podała spółka Mabion.



Intencją stron jest inwestycja PFR w formie oprocentowanej trzyletniej pożyczki (lub emisji obligacji) udzielonej spółce do 30 mln zł oraz objęcia akcji spółki do 10 mln zł w ramach planowanej emisji akcji.





Nowa szczepionka na COVID-19

⁦@Grupa_PFR⁩ sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na #COVID19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion���� Transfer technologii już w 2 kw. Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw #COVID19���� pic.twitter.com/I57xHExtq4 — Paweł Borys (@PawelBorys_) March 3, 2021

źródło: IAR, PAP

Jednocześnie Mabion poinformował o zawarciu umowy z firmą Novavax z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na podstawie której Mabion – przy udziale Novavax –o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzi w zakładzie Spółki próby techniczne procesu w skali komercyjnej”.Novavax jest firmą biotechnologiczną zaangażowaną w dostarczanie nowych produktów, które wykorzystują jej własną, innowacyjną, opatentowaną technologię rekombinowanych szczepionek nanocząsteczkowych w celu zapobiegania szerokiej gamie chorób zakaźnych – podano w informacji.Jak czytamy na stronie Mabion, jest to. Przedmiotem jej działalności jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych.O podpisaniu umowy poinformował też na Twitterze szef PFR: „Grupa PFR sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na COVID19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion. Transfer technologii już w 2 kw. Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw COVID19”.Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w rozwój społeczny i gospodarczy kraju.