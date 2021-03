Nie żyje popularny aktor. Miał zaledwie 28 lat

Jahmil French, aktor znany z kanadyjskiego serialu „Degrassi: Nowe pokolenie”, nie żyje. Miał 29 lat.

O śmierci młodego aktora poinformowała jego agentka Gabrielle Kachman. W oświadczeniu przesłanym mediom nie poinformowała o przyczynie jego zgonu.



„Z ciężkim sercem potwierdzam odejście drogiego przyjaciela i klienta Jahmila Frencha” – napisała Kachman. „Wielu zapamięta go z jego pasji do sztuki, zaangażowania w swoje rzemiosło i żywej osobowości. Proszę, abyście w tym trudnym czasie nie zapominali o jego rodzinie i przyjaciołach w swoich myślach i modlitwach” – dodała.



French zagrał w kilkunastu produkcjach filmowych i serialowych, takich jak „Soundtrack”, „Boost”, „Let's Get Physical”.

