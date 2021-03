Prąd drożeje. Pełnomocnik rządu: Musimy inwestować w nowe elektrownie

Prąd drożeje i będzie drożał, bo energia, którą mamy z elektrowni węglowych, jest coraz droższa; musimy dopłacać koszty emisji dwutlenku węgla – mówi pełnomocnik rządu ds. energetyki Piotr Naimski. Na antenie RMF FM wyjaśnił, że reżim ograniczający wydzielanie CO2 został nałożony przez Unię Europejską, a opłaty są coraz wyższe. – Do 2030 roku ceny prądu będą rosły – przyznaje Naimski i deklaruje, że rząd przygotowuje rekompensaty dla najbardziej dotkniętych podwyżkami użytkowników.

Jak wynika z przedstawionych przez Naimskiego danych, ostatnie podwyżki cen prądu, w stosunku do 2020 roku, wyniosły około 10 proc. Powodem są coraz wyższe koszty energii pochodzącej z węgla, która stanowi większość miksu energetycznego Polski, głównie za sprawą opłat z tytułu emisji dwutlenku węgla.





– System wprowadzony w Unii Europejskiej zmierza do tego, by ograniczyć ilość CO2 emitowanego przez ludzi. Ten reżim został nałożony i zgoda na wydzielanie CO2 kosztuje. Za każdą tonę tego gazu trzeba zapłacić i opłaty są coraz wyższe. A równocześnie nie można przewidzieć, jakie będą w przyszłości – podkreślił w środę pełnomocnik rządu.Zdaniem Naimskiego za energię będziemy płacili coraz więcej, ale równocześnie musimy inwestować w budowę nowych elektrowni, które nie będą obarczone unijnym podatkiem.Pytany o zamykanie elektrowni węglowych w Polsce, Naimski podkreślił, że wyłączane z eksploatacji będą te zakłady, które „dożywają swojego życia”.– Jest schemat odstawiania tych elektrowni, rozłożony na kilkadziesiąt lat. One są w różnym stanie, w różnym wieku i po kolei będziemy je zastępowali innymi – podkreślił, wskazując na odnawialne źródła energii (farmy wiatrowe czy fotowoltaikę), jak również– Prądu nam nie zabraknie, o to możemy być spokojni. Jest kwestią istotną, skąd ten prąd będziemy mieli – czy będziemy w stanie wyprodukować go w Polsce w takiej ilości, jakiej potrzebujemy – zaznaczył pełnomocnik rządu ds. energetyki. Dodał przy tym, że do 2030 roku spodziewa się, że ceny prądu w Polsce będą rosły, ale – według jego szacunków – od 2030 roku ceny powinny spadać.