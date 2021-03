Katastrofa lotnicza w Sudanie Południowym. Wiele ofiar

Co najmniej dziesięć osób – w tym dwaj piloci – zginęło w wyniku katastrofy samolotu w Sudanie Południowym. Maszyna rozbiła się na pasie startowym lotniska Pieri w stanie Jonglei.

O katastrofie poinformował w środę gubernator stanu Denay Jock Chagor w oświadczeniu wysłanym do AFP. „Przyjąłem wieść o katastrofie samolotu (HK-4274) linii lotniczych South Supreme z szokiem i niedowierzaniem” – napisał gubernator.



Samolot leciał z Dżuby, stolicy kraju i miał wylądować na lotnisku w Pieri zgodnie z planem. Do katastrofy doszło, kiedy samolot poderwał się do lotu.



Linie lotnicze Sudanu Południowego South Supreme nie potwierdziły AFP dokładnej liczby pasażerów. Wskazują, że „wszyscy nie żyją” oraz że ofiar „może być dziesięć, jedenaście albo nawet dwadzieścia cztery” .

South Sudan: Several feared dead in plane crash https://t.co/XyKMUVA1j5 pic.twitter.com/rAUyMOZ7vg — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 2, 2021

