Wraca zima. Szykuje się nagła zmiana w pogodzie i atak mrozu

Prognoza pogody na dzisiaj. Środa 3 marca

Mapa pogodowa Polski - 03.03.2021, godzina 06:00 (fot. IMGW)

Środa będzie ostatnim ciepłym dniem w tym tygodniu. – W wielu miejscach Polski zrobi się bardzo ciepło. Na południowym zachodzie– przekazał synoptykSzymon Ogórek. Ciepła pogoda utrzyma się jednak jedynie do czwartku, kiedy to na południu będzie jeszcze 11 st.– W środę nad ranem dla kierowców sporym utrudnieniem będą gęste mgły, miejscami ograniczające widzialność poniżej 200 m – poinformował synoptyk. – Czekają nas miejscami także, które spowodują, że mgła będzie przymarzać do nawierzchni, powodując śliskość na drogach – dodał.Jednak w ciągu dnia mgły zaczną ustępować, a pogoda zrobi się naprawdę wiosenna. Jak wyjaśnił synoptyk, w niektórych miastach na południu temperatura– Najcieplejszymi miastami w kraju będą: Kraków, Katowice, Opole, Wrocław i Zielona Góra – wskazał Ogórek.Na pozostałym obszarze kraju nieco chłodniej. – W środę w całym kraju będzie ciepło z wyjątkiem północnego wschodu i obszarów położonych nad samym morzem, gdzie temperatura– dodał synoptyk.

Zastrzegł przy tym, że najzimniej będzie w tych regionach, gdzie będą się utrzymywać zachmurzenie: a więc na północy i północnym wschodzie. – Tutaj prognozujemy maksymalne najniższe wartości na poziomie około 4 st. – wyjaśnił. Zwrócił uwagę, że różnica temperatur między chłodniejszą północą a cieplejszym południem może wynieść nawet około 10 st.





Powrót zimy tylko na chwilę

– Ciepła pogoda utrzyma się jednak jedynie do czwartku – poinformował Szymon Ogórek. Jak wyjaśnił, jużzwiązana z nasunięciem się chłodnego frontu atmosferycznego na północ kraju. – W tych regionach pojawią się także opady deszczu i deszczu ze śniegiem – wskazał.Zaznaczył, że w piątek chłodny front wraz z aurą zimnego powietrza zacznie przesuwać się na pozostałą część kraju.– Od piątku już w całej Polsce odczujemy duże ochłodzenie – poinformował synoptyk. Jak dodał, w piątek na południu należy spodziewać się także opadów mokrego śniegu. Synoptyk wyjaśnił, że zimna aura utrzyma się nad Polską przez cały weekend, aż do początku przyszłego tygodnia. W weekend temperatury