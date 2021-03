Biden: Do końca maja będą szczepionki dla każdego dorosłego Amerykanina

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone do końca maja będą miały wystarczającą liczbę szczepionek przeciw COVID-19, by zaszczepić wszystkich dorosłych Amerykanów. To o dwa miesiące szybciej od dotychczasowych planów.

Joe Biden w przemówieniu w Białym Domu powiedział, że możliwe to będzie dzięki współpracy firmy Merck z producentem jednodawkowych szczepionek Johnson & Johnson, przy której pomagać będzie administracja.



Prezydent zastrzegł, że przy zwiększonej podaży szczepionek wyzwanie stanowić będzie utworzenie nowych punktów, w których obywatele Stanów Zjednoczonych będą mogli otrzymać zastrzyki.



Biden wezwał Amerykanów do zachowania czujności – częstego mycia rąk, zachowywania dystansu i noszenia maseczek. Gubernatorzy Teksasu oraz Mississippi, Greg Abbott i Tate Reeves, ogłosili jednak zniesienie obowiązku zakrywania twarzy w miejscach publicznych w ich stanach.



Johnson & Johnson rozpoczął dystrybucję szczepionek

Po dopuszczeniu w weekend do użytku w USA jej szczepionki przeciwko COVID-19 firma Johnson & Johnson rozpoczęła w dystrybucję blisko 4 mln dawek swojego preparatu. Wymaga on podania jednej dawki i nie trzeba go przechowywać w zamrażarkach, co pozwoli znacznie usprawnić proces szczepień.

Johnson & Johnson to trzecia szczepionka z „zielonym światłem” władz USA, po tych Pfizera/BioNTech i Moderny. Na początek wdostępne będzie około 4 mln dawek tego preparatu, do końca marca 20, a do końca czerwca liczba zapewnionych przez Johnson & Johnson dawek sięgnąć ma 100 mln.