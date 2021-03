Już prawie wiosna. Robi się coraz cieplej, uwaga na mgły

Nawet 15 stopni Celsjusza pokażą w środę termometry w centralnej Polsce. W rano możliwe mgły, także marznące, które mogą znacząco ograniczyć widoczność.

Powiew wiosny tylko chwilowy? Prognoza pogody We wtorek dużo słońca w południowej połowie kraju i na zachodzie, a na północy nieco więcej chmur. Słaba mżawka może popadać tylko na północy i na... zobacz więcej

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad przeważającym obszarem Europy pogodę będzie kształtował rozległy układ wysokiego ciśnienia z centrami w rejonie Morza Śródziemnego i Półwyspu Bałkańskiego, jedynie Skandynawia i kraje bałtyckie będą w zasięgu zatoki niżu znad Rosji.



Polska znajdzie w zasięgu wyżu znad Bałkanów, w ciepłym powietrzu polarnym morskim napływającym z zachodu. Ciśnienie przed północną jeszcze wzrośnie, później zacznie spadać.





Zachmurzenie duże

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

. Później zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym wschodzie do końca dnia przewaga zachmurzenia dużego.Temperatura maksymalna od 4 st. C na północnym wschodzie do 10 st. C w centrum i 15 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i powoli będzie spadać.