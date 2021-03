Ruszają próbne matury. Co z reżimem sanitarnym?

W środę w całym kraju rozpoczynają się próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie są one obowiązkowe. – Uczniowie napiszą je w szkołach – mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

– Odbywają się tradycyjnie stacjonarnie w szkołach. Mimo pandemii koronawirusa jest możliwość zorganizowania ich także w województwie warmińsko-mazurskim. A więc będziemy mieli tradycyjne próbne egzaminy maturalne, tak, jak każdego roku – podkreśla Czarnek.



Ci, którzy do szkół nie przyjdą, bo na przykład przebywają na kwarantannie, będą mogli pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej arkusze z zadaniami.





Kolejność egzaminów

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

O godz. 9 uczniowie rozpoczną egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ten potrwa 170 minut. O godz. 14 rozpoczną się sprawdziany z języka łacińskiego i języka mniejszości narodowych. W czwartek uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w piątek z języka angielskiego. Kolejne sprawdziany będą odbywać się zgodnie z harmonogramem i zakończą się 16 marca.. – Sprowadzają się do czterech podstawowych zasad, które obowiązują w przestrzeni publicznej od roku: dystans, dezynfekcja, maseczki, dodatkowo w budynkach wietrzenie sal, w których egzaminy są przeprowadzane. Zasady są takie same, jak na tegorocznych egzaminach zawodowych – mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca na sali. Może wziąć ze sobą tylko długopis i dowód osobisty, a na egzamin z matematyki – kalkulator. Tablice wzorów na egzamin z matematyki czy fizyki musi zapewnić szkoła.W tym roku matury rozpoczną się 4 i potrwają do 27 maja. Egzaminy ustne, ze względu na sytuację epidemiczną, nie będą obowiązkowe.