Administracja Bidena wsparła opozycję w Wenezueli

Sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał przez telefon z liderem wenezuelskiej opozycji Juanem Guaido. Waszyngton uznaje Guido za prawowitego przywódcę Wenezueli, przyjmując, że Nicolas Maduro sfałszował wybory prezydenckie w 2018 r.

W rozmowie z Guaido Blinken „podkreślił znaczenie powrotu do demokracji w Wenezueli poprzez wolne i uczciwe wybory” – przekazał rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.



Rzecznik powiedział, że Guaido i Blinken rozmawiali o „pilnych potrzebach humanitarnych w Wenezueli”, która boryka się z wieloletnim kryzysem gospodarczym.



Blinken podczas rozmowy omówił starania Stanów Zjednoczonych o współpracę z Unią Europejską, Organizacją Państw Amerykańskich i innymi podmiotami „w celu zwiększenia wielostronnej presji i nacisku na pokojową, demokratyczną transformację” – powiedział Price. Politycy omówili również dostawę szczepionek przeciw COVID-19 do Wenezueli.





Kwestia szczepionek przeciw COVID-19

źródło: pap

Minister spraw zagranicznych Kanady Marc Garneau napisał na Twitterze, że także rozmawiał z Guaido we wtorek, aby wyrazić „solidarność Kanady ze społeczeństwem Wenezueli w walce z pandemią COVID-19 i powtórzyć nasze poparcie dla pokojowego powrotu do demokracji w Wenezueli”.Przedstawiciel Białego Domu powiedział Agencji Reutera w weekend, że administracja Joego Bidena „nie spieszy się”, aby znieść amerykańskie sankcje nałożone na Wenezuelę przez byłego prezydenta, ale rozważy ich złagodzenie, jeśli Maduro podejmie kroki w celu zbudowania zaufania, pokazując, że jest gotowy do poważnych negocjacji z opozycją.Sygnalizując, że nowy prezydent USAmoże nie poluzować sankcji w Wenezueli w najbliższym czasie, przedstawiciel Białego Domu powiedział, że istniejące sankcje mają wystarczająco dużo specjalnych przepisów, aby umożliwić dostawy pomocy humanitarnej, w tym, by pomóc Wenezuelczykom w radzeniu sobie z trudnościami gospodarczymi i pandemią