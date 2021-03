Koronaprotest prostytutek. Są przeciwne obostrzeniom

Prostytutki protestowały we wtorek przed siedzibą izby niższej holenderskiego parlamentu (Tweede kamer) w Hadze. Domagały się zgody na powrót do pracy pomimo restrykcji związanych z pandemią COVID-19.

KORONAWIRUS – RAPORT



W ubiegłym tygodniu premier Mark Rutte ogłosił poluzowanie koronawirusowych obostrzeń w Niderlandach. Od środy do pracy wracają fryzjerzy, kosmetyczki, instruktorzy nauki jazdy i masażyści, czyli tak zwane zawody kontaktowe.



– Prostytutki będą musiały jednak jeszcze trochę poczekać – mówił wówczas Rutte. – Ludzie są zbyt blisko siebie i to rodzi ryzyko przeniesienia wirusa – wyjaśniał szef rządu.



Podczas protestu przed parlamentem prostytutki skarżyły się na dyskryminację. Organizatorka demonstracji Moira Mona powiedziała, że wykluczenie ich zawodu jest nielogiczne.



– Masażystki mogą pracować normalnie, a my nie? Gdzie tu logika? I tak pracujemy, tylko teraz robimy to nielegalnie, narażając siebie na ataki – podkreśliła.



Protest nie wzbudził większych emocji. Protestujących było mniej niż relacjonujących dziennikarzy. Biuro rzecznika policji w Hadze poinformowało, że zgromadzenie odbyło się bez incydentów.

