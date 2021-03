Wypadek jak z horroru. Nie żyje co najmniej 15 osób

Co najmniej 15 osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku, do którego doszło w miejscowości El Centro na autostradzie w południowej Kalifornii, niedaleko granicy z Meksykiem. Samochód typu SUV, którym podróżowało 25 osób zderzył się z ciężarówką.

Według miejscowej policji samochód wyjechał wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę ze żwirem. Pracownicy z regionalnego centrum medycznego El Centro poinformowali, że w SUV-ie zginęło 15 osób w wieku od 20 do 55 lat.



Siedem osób zostało zabranych do szpitala, w tym jedna osoba, która później zmarła. – Cztery osoby zostały przewiezione do Desert Regional Medical Center w Palm Springs, gdzie jedna osoba jest w stanie krytycznym, a pozostałe stabilne – powiedział rzecznik szpitala Todd Burke.



Władze nie wiedzą jeszcze, czy kierowca forda, który również zginął w wypadku, zatrzymał się przed znakiem stop przed wjazdem na autostradę, którą jechał TIR – powiedział szef kalifornijskiego patrolu autostradowego Omar Watson.



Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) poinformowała w tweecie, że jej śledczy badają katastrofę. Zwrócono uwagę, że fordem expedition może legalnie podróżować maksymalnie osiem osób. Pasażerami 22-latka z Mexicali, miasta położonego tuż za granicą z Meksykiem, byli najprawdopodobniej sezonowi robotnicy rolni. W regionie trwają żniwa, co dla Meksykanów jest okazją do dorobienia w USA.

źródło: PAP, IAR, Reuters

69-letni kierowca TIR-a został hospitalizowany z niewielkimi obrażeniami.Władze współpracują z konsulatem meksykańskim w celu identyfikacji ofiar. Wśród rannych najmłodszy ma 16 lat.