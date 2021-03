Operator spycharki utonął na budowie Via Baltica [WIDEO]

Nie żyje operator spycharki, który przyjeżdżał przez zalewisko, do którego wpadł. Okoliczności zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Ełku.

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek po godz. 8 rano w miejscowości Śniepie koło Ełku – informuje TVP 3 Olsztyn.



– 62-letni operator spycharki wjechał w rozlewisko i zatonął. Mężczyznę wydobyto z wody, mimo reanimacji nie udało się go uratować – relacjonuje sierż. szt. Agata Kulikowska de Nałęcz z ełckiej policji.





Wysoki poziom wody gruntowej

źródło: TVP3 Olsztyn

Mężczyzna zginął przy budowie trasy Via Baltica, na odcinku, który połączy wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego z Warszawą.Dokładna przyczyna zgonu zostanie wskazana po sekcji zwłok.