Przedszkolanka przyklejała dzieci do krzesła [WIDEO]

Skandaliczna sytuacja w tczewskim przedszkolu – jedna z nauczycielek miała taśmą klejącą przyklejać dzieci do krzesła. Sprawę nagłośnili rodzice dziecka, a nauczycielka przyznała się do winy. Incydent bada tczewska policja, a także Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Sprawa wyszła na jaw, gdy jedno z podopiecznych przedszkola „Jarzębinki” w Tczewie opowiedziało rodzicowi o sytuacji, w których nauczycielka miała je przyklejać do krzesła taśmą klejącą, co miało sprawić by dziecko pozostało w jednym miejscu.



– Rodzic poinformował, że syn jego został przyklejony do krzesła. Ja tego nie widziałam. Sprawa dopiero będzie wyjaśniana z rodzicami – mówi TVP 3 Gdańsk dyrektor przedszkola Janina Mroczkowska.





Kontrola kuratorium

źródło: TVP3 Gdańsk

. I choć sprawa jest w toku, dyrekcja placówki już ukarała przedszkolankę, stażystkę pracującą w przedszkolu od września ubiegłego roku, na razie naganą z wpisem do akt.Szybka reakcja rodzica, baczna obserwacja dziecka, a także słuchanie tego, co mówi, może uchronić nasze dzieci przed tragedią – zauważają eksperci.Po nagłośnieniu sprawy przez rodziców pokrzywdzonego dziecka dochodzenie rozpoczęła także Komendaw Tczewie.