„Polski obóz” we włoskiej telewizji publicznej. Skuteczna interwencja ambasady

Włoska telewizja RAI przeprosiła za użycie sformułowania „polski obóz zagłady” w odniesieniu do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Był to efekt interwencji Ambasady RP w Rzymie.

Sformułowanie padło w głównym wydaniu sobotniego dziennika telewizyjnego RAI. Nadawany materiał dotyczył powieści graficznej stworzonej przez dwie włoskie nastolatki z Ligurii. To historia włoskiej dziewczynki wywiezionej do obozu w Auschwitz.



W sprawie interweniowała Ambasada RP w Rzymie; wskazała, że sformułowanie „polski obóz zagłady” jest niezgodne z definicją przyjętą przez agendę ONZ i UNESCO. W związku z tym telewizja RAI w głównym wydaniu dziennika w krótkim oświadczeniu przeprosiła za błąd.



Polska Ambasada, przed przypadającym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, wystosowała list do włoskich z apelem, by nie nazywać obozu w Auschwitz „polskim obozem”.

