Razem bronią LBGT. Ona jako sędzia, on jako radny KO

„Sędzia z Płocka, Agnieszka Warchoł, która swoim dzisiejszym wyrokiem otwarła drogę do profanacji symboli katolickich, jest konkubiną działacza pro-LGBT, radnego Koalicji Obywatelskiej w Płocku, Mariusza Pogonowskiego, który kandydował na posła do Sejmu RP z listy PO” - napisał Stanisław Balcerac. Sprawdziliśmy to. Rzeczywiście, sędzia, która uznała profanację Matki Boskiej logiem LGBT za zgodną z prawem, to partnerka polityka broniącego LGBT na posiedzeniach rady miasta Płock.

Sprawa Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. dotyczy wydarzeń z nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r., gdy wokół kościoła św. Dominika w Płocku rozlepiono nalepki ze sprofanowanym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, otoczonej aureolą w barwach LGBT (często mylonych z 7-kolorową tęczą). Nalepki te pojawiły się wówczas m.in. na koszu na śmieci i na przenośnej toalecie.



We wtorek sędzia Sądu Rejonowego w Płocku, Agnieszka Warchoł uznała, że nie doszło do obrazy uczuć religijnych. – Gruntowna analiza materiału dowodowego przedstawionego przez oskarżycieli w tej sprawie oraz analiza wszechstronna okoliczności tej sprawy nie wskazały, by oskarżone swoim zachowaniem wypełniły znamiona zarzucanego im czynu zabronionego – oświadczyła w wygłoszonym uzasadnieniu wyroku.







W listopadzie 2020 r., w audycji Agnieszki Olczyk na falach radia Płock FM pt. „Gra wstępna powinna zaczynać się rano” (rozmowa od 0:30) Agnieszka Warchoł pochwaliła się związkiem z Mariuszem Pogonowskim, aktorem i radnym, który zdobył mandat z listy KO w 2018 r., a rok później bez skutku kandydował na posła z tej samej listy. Sędzia wystąpiła razem z politykiem, nie ujawniając jednak swojej profesji.





Mariusz Pogonowski jako radny działa aktywnie na rzecz LGBT. Jako radny wnioskował m.in., by nie głosować nad poparciem projektu uchwały ws. obrony tradycyjnych wartości przeciwko ideologii LGBT.





Czy przy orzekaniu przez partnerkę Pogonowskiego w sprawie o obrazę uczuć religijnych przez logo LGBT mogło dojść do konfliktu interesów?





