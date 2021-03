Studenci spadali z 4. piętra. Pod naporem tłumu załamała się barierka [WIDEO]

Tragedia w Boliwii. Co najmniej pięcioro studentów nie żyje po upadku z czwartego piętra, gdy pod naporem tłumu załamała się barierka w budynku wydziału finansowego uniwersytetu w El Alto nieopodal stolicy kraju, La Paz.

W sieci opublikowano nagranie, na którym zarejestrowano sam moment katastrofy.

At least 5 students died after falling into a void after a fender collapsed at El Alto Public University.���� pic.twitter.com/TOH3WvPczp