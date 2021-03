Kolejna rozprawa przeciw Hansowi G. Odczytano zeznania Natalii Nitek-Płażyńskiej

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odbyła we wtorek kolejna rozprawa przeciwko Hansowi G., podczas której odczytano zeznania Natalii Nitek-Płażyńskiej – poinformowała Reduta Dobrego Imienia. Niemiecki przedsiębiorca jest oskarżony o kierowanie gróźb karalnych wobec pracowników swojej firmy.

RDI poinformowała, że „przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odbyła się kolejna rozprawa karna przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G. W jej trakcie odczytywano obszerne zeznania złożone przez pokrzywdzoną Natalię Nitek-Płażyńską w postępowaniu przygotowawczym oraz dwóch innych postępowaniach, które toczyły się przeciwko jej byłemu pracodawcy. Odczytane zeznania składane były krótko po zdarzeniu i stanowią cenne uzupełnienie zeznań wcześniej złożonych”. Kolejni świadkowie zostaną przesłuchani 11 marca.



Pierwsza rozprawa w sprawie karnej przeciwko Hansowi G. odbyła się 12 lutego. Podczas niej obszerne zeznania złożyła Nitek–Płażyńska, gdyż nie zostały odczytane protokoły z jej zeznań w prokuraturze.



RDI przypomniała, że 2 lutego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku odbyła się pierwsza rozprawa – odczytanie aktu oskarżenia w nowym procesie karnym przeciwko Hansowi G., który znieważał oraz groził śmiercią swojej byłej pracownicy Nitek–Płażyńskiej.



„Jak informowaliśmy Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wystosowała akt oskarżenia wskazując między innymi przestępstwo z art. 190 paragrafu 1 k.k. stanowiące, że Hans G. co najmniej raz groził popełnieniem przestępstwa przeciwko życiu Natalii Nitek–Płażyńskiej” – podano.

Reduta Dobrego Imienia przypomniała, że wobec Hansa G. w polskich sądach toczyły się dwa odrębne postępowania – sprawa karna i sprawa cywilna z powództwa Nitek-Płażyńskiej. „W pierwszej sprawie karnej Sąd Rejonowy w Wejherowie (w grudniu 2019 r.) uznał Hansa G. winnym znieważenia i grożenia śmiercią Natalii Nitek-Płażyńskiej. Sąd skazał Hansa G. na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo Hans G. został skazany na grzywnę 20 tys. złotych, a także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych w kwocie około 10 tys. złotych. Ponadto miał zwrócić koszty procesu. Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił wyrok (uniewinnił Hansa G. od jednego z zarzutów) podtrzymując skazanie w zakresie znieważenia. W tej sprawie Natalii Nitek-Płażyńskiej wsparcia udzielała Reduta Dobrego Imienia”.





Słowa godzące w dobra osobiste i narodowe

Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy

źródło: pap

Sprawa cywilna rozpoczęła się W 2017 r. Wówczas „Natalia Nitek–Płażyńska przy wsparciu RDI złożyła do sądu pozew przeciwko swojemu byłemu pracodawcy Hansowi G. Hans G. to Niemiec, pracodawca w firmie POS System na Pomorzu, który prowadząc biznes w Polsce, używał wobec polskich pracowników słów godzących w ich dobra osobiste i narodowe. Niemiecki przedsiębiorca obrażał Natalię Nitek-Płażyńską ze względu na jej narodowość. Siebie samego nazywał hitlerowcem, słownie wygrażał, że. Groził także swojej pracownicy śmiercią, powołując się na wyższość Niemców nad Polakami. Po kilkuletnim procesie, w lutym 2019 r. Sąd Okręgowy wzobowiązał Hansa G. do przeproszenia Natalii Nitek-Płażyńskiej w mediach ogólnopolskich oraz do zapłaty 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie”.Jak podała RDI, „sprawa cywilna została rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, zgodnie z wyrokiemza to, że nagrywała jego wypowiedzi. Przeproszenie ma być publiczne na dwóch kontach w mediach społecznościowych, przez cały miesiąc, dodatkowo Natalia Nitek-Płażyńska ma zapłacić 10 tys. zł na WOŚP oraz pokryć koszty sądowe. Natomiast Niemiec został zobowiązany do przesłania tylko listownych przeprosin do Natalii Nitek-Płażyńskiej, ale nie musiał przepraszać publicznie”.Reduta Dobrego imienia, jako strona w sprawie wniosła do Sądu Najwyższego sprawę kasacyjną . 23 grudnia 2020 r. „Reduta otrzymała informację, że Prokuratura Krajowa przystąpiła do kasacji w sprawie Natalii Nitek-Płażyńskiej” – czytamy w przesłanej informacji.Skargi kasacyjne w sprawie cywilnej Natalii Nitek-Płażyńskiej zostały przyjęte do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy kasacyjnej. RDI zapłaciła także ponad 7 tys. kosztów zasądzonych do zapłacenia przez Natalię Nitek-Płażyńską – poinformowano w przesłanym komunikacie.