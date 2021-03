Janda: Cieszę się, że jestem zaszczepiona. Nie mam zamiaru niczego tłumaczyć

Siedzę w domu, jeżdżę samochodem, z nikim się nie spotykam, wychodzę na scenę. Co jakiś czas mam jakieś telefony: inteligencja jest z panią, niech się pani niczym nie martwi. Nie mam zamiaru też nic tłumaczyć – powiedziała w rozmowie z Onetem aktorka Krystyna Janda, odnosząc się do faktu, że przyjęła szczepionkę przeznaczoną dla medyków i ich rodzin.

– Jak zobaczycie państwo obsadę w „Alei Zasłużonych”, to akurat wszyscy jesteśmy zaszczepieni, bo to akurat była ta próba, na którą po prostu zadzwoniono – mówiła w programie Onetu Krystyna Janda. Dodała, że „rozmowa była zupełnie inna”. – Ja natychmiast po tym pierwszym zaszczepieniu – bo myśmy wyjechali z próby, na chwilę zaczepić się – od razu umieściłam to w internecie, tak ja się umówiłam, że będziemy teraz mówić, że warto się szczepić i jak się czujemy – tłumaczyła.



– To nie była żadna umowa na jakąś akcję wielką, płatną, broń Boże. To miało być po prostu to, że akurat byliśmy w takiej grupie i będziemy teraz wszystkim opowiadać, nieść tę dobrą wieść, że szczepionki są potrzebne, nic się po nich nie dzieje i żyjemy dalej po tych szczepionkach – powiedziała Janda.



– Wtedy o tym nie myśleliśmy. Wiedzieliśmy, że nie ma się kto szczepić, szczepionki są gotowe, to wszystko czeka (…). I że będziecie o tym mówić, będziecie reklamować szczepienie – twierdzi aktorka.



Powiedziała też, że aktorzy, którzy przejęli szczepionkę, uważali, iż jest to dobry pomysł, że „skoro nie mają kogo zaszczepić, to nas zaszczepią, a my za to będziemy ambasadorami tych szczepień”. Przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, że jest zaszczepiona.

