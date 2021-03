Biedroń o średniowieczu i fanatykach religijnych. Żołnierze AK: Dość znieważeń

Robert Biedroń wyraził zadowolenie z wtorkowego wyroku Sądu Rejonowego w Płocku. Sędziowie uniewinnili od zarzutów o obrazę uczuć religijnych trzy kobiety, które w kwietniu 2019 roku umieściły wokół kościoła św. Dominika w tym mieście, m.in. na toalecie, wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej, opatrzone symbolami LGBT. Lider Wiosny zapowiedział projekt zmian w Kodeksie karnym. – Wystarczy już fanatyków religijnych w naszym kraju – przekonywał. Ostry sprzeciw wobec powtarzających się aktów znieważania wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej przez środowiska LGBT wyrazili w związku z wyrokiem przedstawiciele płockiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK.

Sąd Rejonowy w Płocku (Mazowieckie) uniewinnił we wtorek trzy oskarżone w procesie o obrazę uczuć religijnych. Sprawa dotyczy rozlepiania w 2019 r. wokół jednego z tamtejszych kościołów nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Wyrok nie jest prawomocny. Wydając we wtorek wyrok, sąd uznał m.in., że zachowanie wszystkich trzech oskarżonych nie wypełniło znamion zarzucanego im czynu, w tym działania intencjonalnego.



Byli akowcy w liście otwartym napisali, że obraz Najświętszej Maryi Panny od wieków jest przedmiotem „najwyższej czci i kultu Polaków i stanowi nasze dobro i symbol narodowy”.



Natomiast lider Wiosny Robert Biedroń w rozmowie z TVN24 wyraził zadowolenie z wyroku płockiego sądu. Zapowiedział, że Lewica złoży w Sejmie projekt dotyczący wykreślenia z Kodeksu karnego art. 196, który przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności dla tego, kto „obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych”.



W jego ocenie art. 196 to „relikt średniowiecza”, który nie powinien być stosowany w państwie demokratycznym. – To jest gorszące. Artykuł (...) o obrazie uczuć religijnych obowiązuje w Polsce i w krajach islamu. To jest ewenement. Ten artykuł jest traktowany i stosowany od lat już jako kazanie dla artystów, aktywistów, obrońców praw człowieka, dla dziennikarzy. Wtedy, kiedy władza chce podciągnąć te lejce i ten kaganiec, to nakłada go na tych krnąbrnych i niepokornych – stwierdził lider Wiosny.

Całe szczęście – dodał – są jeszcze takie osoby odważne, jak te trzy kobiety, które stanęły po tej dobrej stronie mocy i taki sąd, który okazał się jeszcze niezawisły.Biedroń zwrócił ponadto uwagę, że o tęczy jako symbolu przymierza Boga z ludźmi, jest mowa w Biblii. – To znaczy, że ktoś autorów Pisma Świętego będzie ścigał?w 2021 roku, którzy każdego, kto nie jest po ich myśli, chcieliby wsadzić do więzienia, przeczołgać po sądach. Inna Polska jest możliwa i ja wierzę, że wcześniej czy później takiej Polski dożyjemy – podkreślił europoseł.Sprawa Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. dotyczy wydarzeń z nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r., gdy wokół kościoła św. Dominika w Płocku rozlepiono nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy . Nalepki te pojawiły się wówczas m.in. na koszu na śmieci i na przenośnej toalecie. Prokuratura nie wyklucza apelacji.